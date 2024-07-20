Кицбюэль. Сачко потерпел поражение на старте квалификации

Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Австрии
Кицбюэль, Австрия • 22-28 июля • грунт • €651,865
Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
В первом раунде отборочной сетки украинский теннисист уступил Лукашу Клейну со счётом 6:7(5), 1:6.
Сачко уже третий раз проиграл словаку. Их предыдущие встречи состоялись в 2017 и 2019 годах на турнирах ITF.
Для Виталия это было третье участие в квалификации турнира ATP в этом сезоне: в январе ему удалось пробиться в основную сетку турнира ATP 250 в Гонконге, а неделю назад он уступил в первом раунде отбора на турнире ATP 500 в Гамбурге.