Кицбюэль. Сачко потерпел поражение на старте квалификации

Виталий Сачко выбыл из борьбы на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-28 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В первом раунде отборочной сетки украинский теннисист уступил Лукашу Клейну со счётом 6:7(5), 1:6.

Сачко уже третий раз проиграл словаку. Их предыдущие встречи состоялись в 2017 и 2019 годах на турнирах ITF.

Для Виталия это было третье участие в квалификации турнира ATP в этом сезоне: в январе ему удалось пробиться в основную сетку турнира ATP 250 в Гонконге, а неделю назад он уступил в первом раунде отбора на турнире ATP 500 в Гамбурге.

btu.org.ua