McLaren вернула Пуршера за руль в IndyCar

В мае команда Arrow McLaren, выступающая в серии IndyCar, объявила о подписании контракта с чемпионом Формулы 2 Тео Пуршером. Предполагалось, что французский гонщик проведёт полный сезон, но уже в июне команда заменила Пуршера на Нолана Сигела, чем удивила не только гоночную общественность, но и самого Тео.

Однако уже в этот уик-энд Пуршер вернётся за руль Arrow McLaren на этапе IndyCar в Торонто. Команда объявила, что Тео заменит Алекса Росси, который сломал большой палец правой руки в первой тренировке.

Поскольку Пуршер летит в Канаду из Европы, он успеет на трассу только к началу квалификации. Тео ждёт непростой вызов, поскольку ранее он не выступал на городской трассе.

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