Сайнс-старший: Все, кто идёт после Алонсо, будут в его тени

Карлос Сайнс-старший очень высоко отозвался о Фернандо Алонсо и достижениях двукратного чемпиона мира, но при этом дал понять, что его сын тоже заслуживает более уважительного отношения на родине.

«Фернандо Алонсо – исключительный случай, ведь он стал первым испанским гонщиком, выигравшим два титула в Формуле 1, – говорил Сайнс, принимая участие в подкасте El Cafelito. – Он уникальный, чрезвычайно одарённый гонщик и очень яркая личность. Разумеется, все, кто идёт после Алонсо, неизбежно будут в его тени…

То, чего он в своё время добился – это настолько впечатляющие достижения, что они перекрывают сделанное другими, и это нормально. Но я думаю, что когда-нибудь в будущем, когда Фернандо и Карлос уже не будут выступать в Формуле 1, люди осознают, насколько трудно пробиться в этот чемпионат хотя бы одному испанскому гонщику. А сейчас их у нас два.

Впрочем, я всё-таки надеюсь, что в перспективе в Формуле 1 будут выступать и другие испанцы. Но, например, я даже не знаю, сколько лет в чемпионате мира не было итальянцев, хотя там есть команда Ferrari. Я к тому, что два испанских гонщика в Ф1 – это просто роскошь.

При этом мне кажется, что Карлоса при всех его личных качествах ценят меньше, чем он того заслуживает. Когда в Red Bull сделали ставку на Макса Ферстаппена, Карлос остался в тени, но через какое-то время стал гонщиком Ferrari, а добиться этого было непросто. Также не стоит забывать, что он ещё и за McLaren выступал.

Мне представляется, что Карлос себя ещё покажет. Он всегда стремится только вперёд, и похоже, что в каждом следующем году он выступает лучше, чем в предыдущем. Хотя понятно, что в 2025-м в Williams ему придётся непросто, но у Карлоса очень позитивный и боевой настрой.

Он уже преодолел последствия того шока, который испытал из-за всего, что произошло в Ferrari, и сейчас все его мысли только о том, что его ждёт впереди. Я вижу, как он готовится к предстоящему чемпионату, и испытываю за него гордость.

Впрочем, я не считаю, что в Скудерии действовали как-то неправильно. В Ferrari были довольны Карлосом, но появилась возможность подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном, который сам к ним обратился. Вероятно, весь процесс мог бы быть более прозрачным, но тогда бы был риск утечек информации, а в Ferrari хотели этого избежать.

Но они организовали для Карлоса совершенно замечательную церемонию прощания – такого жеста мало кто из гонщиков удостаивался. Они предоставили ему машину, пригласили меня во Фьорано, чтобы я сел за руль машины Формулы 1… Поэтому он уходил из Скудерии с высоко поднятой головой и в хорошем настроении».

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