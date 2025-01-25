Connect with us
Хоккей

«Виннипег» победил «Юту», Наместников сделал голевую передачу

«Виннипег» победил «Юту», Наместников сделал голевую передачу

Коул Перфетти получает поздравления после забитого гола. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 23 (9+14) очка в этом сезоне.

«Виннипег» с 69 очками в 50 матчах лидирует в Западной конференции. «Юта» занимает 11-е место — 49 очков в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Юта» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Перфетти — 8 (бол., Элерс, Виларди), 17:52 — 1:0. Шмальц — 10 (бол., Кессельринг, Келлер), 21:13 — 1:1. Густафссон — 1 (Демело), 28:48 — 2:1. Хэйтон — 12 (Марино, Келлер), 41:19 — 2:2. Перфетти — 9 (Наместников, Демело), 45:51 — 3:2. Элерс — 15, 52:16 — 4:2. Перфетти — 10 (п.в., Элерс, Пионк), 58:15 — 5:2.

Вратари: Хеллибак — Ингрэм (57:06 — 58:15).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (10+11+8) — 19 (5+9+5).

Наши: Наместников (17.18/0/+3) — -.

25 января. Виннипег. Canada Life Centre.

Источник

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis