Янник Синнер – о финале против Зверева на Australian Open: “Трудно сказать, кто является фаворитом, потому что случиться может что угодно”

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер прокомментировал свою победу над Беном Шелтоном в полуфинале Открытого чемпионата Австралии



О ключевом сете для победы над Шелтоном

“Думаю, что первый сет в этом матче был решающим. Мы оба довольно хорошо подавали и принимали. Я просто старался оставаться спокойным в важные моменты. Я знал, что в первом сете это было очень важно, особенно когда он подавал на партию. На тай-брейке я старался играть очень качественно, и это дало мне уверенность для следующих сетов.”

Об отказе Джоковича от продолжения борьбы в полуфинале

“Этот матч я не видел. Я разминался и не видел этот поединок вживую. Уже позже я увидел, что произошло. Очень обидно видеть такие вещи, особенно в полуфинале турнира Grand Slam. Но если Новак снимается с матча, это означает, что у него серьезные проблемы. Он выигрывал здесь раньше, даже имея физические проблемы, и всегда старался выступить как можно лучше. Он так много сделал для этого спорта на протяжении своей карьеры. Это печально. Я желаю ему скорейшего выздоровления.”

О своем пути к финалу в статусе действующего чемпиона

“Это никогда не бывает легко. Я стараюсь прилагать много усилий в дни отдыха, пытаясь понять свое тело. У меня отличная команда с большим опытом. Они иногда направляют меня, если я должен делать немного больше или немного меньше. Много вещей происходит как на корте, так и вне его. Я стараюсь немного изолировать себя, чтобы оставаться собой на корте. Есть дни, когда все дается легче, а есть дни, когда я проблем немного больше. Я счастлив, что снова оказался в этой позиции, чтобы соревноваться за большой трофей. Но, с другой стороны, в воскресенье может произойти все, что угодно. Я просто рад быть здесь. Как я уже сказал, моя команда очень меня мотивирует. “Мэйджоры” – это самые важные соревнования в нашем спорте.”

О воскресном финале против Зверева

“Во-первых, ментальный фактор будет важен. Конечно, мы уже играли раньше. Это будет сложный матч для нас обоих. Это точно будет физическое испытание. Дальше посмотрим. Думаю, он показал невероятный теннис, чтобы дойти до финала. Трудно сказать, кто является фаворитом, потому что случиться может что угодно. На все эти вопросы мы получим ответы в воскресенье. Сегодня говорить об этом заранее очень сложно.”

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