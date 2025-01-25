Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис ответил на вопрос, как бы завершился бой между культовым американским супертяжем Майком Тайсоном и действующим чемпионом мира по версии WBA, WBO, WBC и IBO украинцем Александром Усиком.
– Как бы завершился бой между праймовым Майком Тайсоном и Александром Усиком?
– Победой Майка Тайсона
Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.