Бриаторе: Хэмилтону будет непросто опередить Леклера

В следующем сезоне Льюис Хэмилтон станет напарником Шарля Леклера в Ferrari. Бывший руководитель команды Формулы 1 Флавио Бриаторе считает, что семикратному чемпиону мира будет непросто опередить монегаска.

Флавио Бриаторе: «Если бы Хэмилтон уже сегодня был в Ferrari, то он показывал бы такие же результаты, как и Леклер. Шарль быстрый гонщик, но его часто недооценивают. Способности Хэмилтона никто не оспаривает, но конкуренция внутри команды с Леклером может оказаться более сложной, чем считает Льюис.

В конце концов, у него могут возникнуть проблемы с тем, чтобы оставаться впереди Шарля. Хэмилтон из тех гонщиков, которые не станут прилагать максимум усилий, если машина недостаточно хороша.

Сейчас Ferrari может считаться второй силой, но эта позиция им не подходит. Машина должна стать лучше, а с такими отрывами, которые есть сейчас, ни один гонщик не сможет изменить ситуацию».

Говоря о форме Red Bull Racing, Бриаторе заявил: «В этом году они конкурентоспособнее, чем в прошлом – преимущество над остальными огромное. Ферстаппен на восемь десятых быстрее всех и не ошибается. Его синергия с Red Bull ужасает и напоминает синергию Айртона Сенны с McLaren, Фернандо Алонсо с Renault и Михаэля Шумахера с Ferrari».

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