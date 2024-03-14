<img title="Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов" src="/wp-content/uploads/2024/03/eb3dc06d5b277275ca1099bbdc94d0fc.jpg" alt="Определились все участники br /> Фото — Atlético de Madrid (Twitter)

После заключительных ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 определились последние четвертьфиналисты турнира. Ими стали испанский Атлетико Мадрид и немецкая Боруссия Дортмунди.

«Матрацники» в серии пенальти победили итальянский Интер после поражения в первой игре, а «шмели» прошли нидерландский ПСВ Эйндговен.

соперников в 1/4 финала ЛЧ команды Диего Симеоне и Эдина Терзича узнают 15 марта, когда состоится жеребьевка соответствующего раунда соревнований.

Список участников четвертьфинала Лиги чемпионов:

Атлетико Мадрид (Испания);

Барселона (Испания);

Реал Мадрид (Испания);

Манчестер Сити (Англия);

Арсенал Лондон (Англия) ;

Бавария Мюнхен (Германия);

Боруссия Дортмунд (Германия);

Пари Сен-Жермен (Франция);

Четвертьфинальные матчи запланированы на 9/10 и 16/17 апреля, 1/2 финала — на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

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