Флик: Мой футбол ориентировался на Барсу, тех годов, когда я решил стать тренером

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Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик рассказал о том, как он выработал свой тренерский стиль и, как ему в этом помогла "Барселона".

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"Мой футбол ориентировался на "Барсу", тех лет, когда я решил стать тренером, потому что тогда она играла в фантастический футбол.

Я много изучал голландскую футбольную школу, а также Йохана Кройффа. Мой футбол похож на то, как играет "Барса", потому что это было моей целью с тех пор, как я возглавил свою первую команду. Несмотря на трудности, в "Барселоне" царит невероятная страсть, игроки развиваются и именно поэтому мы счастливы быть здесь", — сказал Флик.