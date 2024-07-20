За тур до завершения турнира сине-желтые идут на третьем месте

Сборная Украины по баскетболу разгромила ОАЭ на выставочном турнире William Jones Cup — 94:50.

Сине-желтые имели комфортное преимущество в каждой из четвертей. Отметим 18 очков в активе Алексея Соловьева и 17 пунктов Александра Кобзистого.

Сборная Украины на старте турнира уступила в двух матчах: сине-желтые проиграли Синей сборной Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82).

Однако далее коллектив Виталия Степановского стал штамповать победы: над BSBL Guardians (98:57), сборной Японии U-22 (63:47), сборной Тайваня В (77:50) и Малайзией (74:65).

За тур до завершения ивента Украина идет на третьем месте в турнирной таблице. Завтра, 21 июля, команде Степановского будет противостоять Future Sports USA. Старт матча — в 10:00 по Киеву.

William Jones Cup. 7-й тур

ОАЭ — Украина — 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25)

Украина: Соловьев (18), Кобзистый (17 + 5 подборов), Новицкий (14 + 7 подборов), Крутоус (10 + 3 передачи), Антипов (8 + 8 подборов), Конев (8 + 6 подборов + 3 передачи), Лесик (8 + 5 подборов), Брынюк (5), Сергеев (4 + 6 подборов + 3 передачи), Козак (2)

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