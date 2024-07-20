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Хоккей

Сборная Украины по баскетболу разгромила ОАЭ на выставочном турнире William Jones Cup

За тур до завершения турнира сине-желтые идут на третьем месте

Сборная Украины по баскетболу разгромила ОАЭ на выставочном турнире William Jones Cup

Сборная Украины по баскетболу разгромила ОАЭ на выставочном турнире William Jones Cup

fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу разгромила ОАЭ на выставочном турнире William Jones Cup94:50.

Сине-желтые имели комфортное преимущество в каждой из четвертей. Отметим 18 очков в активе Алексея Соловьева и 17 пунктов Александра Кобзистого.

Сборная Украины на старте турнира уступила в двух матчах: сине-желтые проиграли Синей сборной Тайваня (58:83) и филиппинской команде Strong Group Athletics (74:82).

Однако далее коллектив Виталия Степановского стал штамповать победы: над BSBL Guardians (98:57), сборной Японии U-22 (63:47), сборной Тайваня В (77:50) и Малайзией (74:65).

За тур до завершения ивента Украина идет на третьем месте в турнирной таблице. Завтра, 21 июля, команде Степановского будет противостоять Future Sports USA. Старт матча — в 10:00 по Киеву.

    William Jones Cup. 7-й тур

ОАЭ — Украина — 50:94 (11:20, 16:24, 10:25, 13:25)

Украина: Соловьев (18), Кобзистый (17 + 5 подборов), Новицкий (14 + 7 подборов), Крутоус (10 + 3 передачи), Антипов (8 + 8 подборов), Конев (8 + 6 подборов + 3 передачи), Лесик (8 + 5 подборов), Брынюк (5), Сергеев (4 + 6 подборов + 3 передачи), Козак (2)

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