Пухолар: Проблемы сказываются на уверенности гонщиков

Год назад в Венгрии, когда швейцарская команда Sauber выступала в Формуле 1 ещё как Alfa Romeo, ей удалось сотворить маленькое чудо: по итогам квалификации Гуаньюй Чжоу стартовал с 5-й позиции, Валттери Боттас – с 7-й.

Правда, из-за неудачного старта очков они всё равно не заработали, но это уже другая история. Швейцарская пресса, разумеется, переживает за команду из Хинвила, которая занимает последнее место в Кубке конструкторов, но вынуждена признавать реальность уже в заголовках, суть которых такая: «В 2024 году новых чудес не будет».

Примерно об этом же говорит и Хеви Пухолар, гоночный директор Sauber: «Да, в прошлом году в квалификации мы показали хорошие результаты, но по ходу гонки у нас возникли некоторые сложности. Безусловно, мы и сейчас хотим отличиться на одном быстром круге, но наша основная задача – постараться заработать очки в гонке.

Год назад по той или или иной причине мы были очень быстрыми в квалификации, но думаю, что в этом сезоне от гонки к гонке многое заметно меняется. Пока нам известны только итоги первых тренировок, но по ходу уик-энда картина будет меняться, поэтому мы в первую очередь пытаемся найти оптимальные настройки.

Кроме того, на тренировках наши машины были в разных конфигурациях. Теперь надо взять лучшее от обеих версий, а там посмотрим, чего удастся добиться в квалификации и гонке.

Возможно, по скорости наша машина не так уж сильно уступает технике соперников, но нам никак не удаётся добиться нужных результатов. В начале сезона наши дела в квалификациях и гонках были чуть лучше, но тогда нам помешали другие проблемы, связанные с пит-стопами, а потом, вероятно, прибавили соперники.

Похоже, они сделали шаг вперёд в плане скорости, хотя результаты по-прежнему остаются очень плотным. Надо признать, что у нас больше сложностей в медленных и среднескоростных поворотах – на быстрых трассах мы проигрываем меньше. Хотя в какой-то момент даже команды середины пелотона прибавили в скоростных поворотах, тогда как у нас начались проблемы из-за раскачки.

Всё это сказалось на уверенности гонщиков, поэтому мы продолжаем работать с машиной, стараясь найти более подходящую конфигурацию, которая позволит им пилотировать увереннее и добиваться более высоких результатов. Эти цели мы ставим перед собой в том числе на вторую часть сезона».

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