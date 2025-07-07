Алькарас рассказал про выход в ¼ финала Уимблдона 2025

Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает впечатлять на травяном мэйджоре в Лондоне. Действующий чемпион Уимблдона-2025 преодолел серьёзное сопротивление со стороны россиянина Андрея Рублёва и уверенно вышел в четвертьфинал, продемонстрировав мощный камбэк после проигранного первого сета. Слова теннисиста приводит редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

На центральном корте Алькарас одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Это уже 22-я победа подряд на турнирах ATP для второго номера мирового рейтинга. Матч продолжался 2 часа 43 минуты и стал настоящим шоу в исполнении 22-летнего испанца, который вновь порадовал публику зрелищной игрой.

«Мой соперник — один из самых мощных игроков Тура, — заявил Алькарас после матча. — С такой агрессией, форхендом, с такими ударами против него очень тяжело. Он заставляет тебя выкладываться на максимум в каждом розыгрыше, бегать по всему корту. Я доволен своим движением, думаю, я играл умно и с холодной головой. Тактически это был один из лучших моих матчей».

Решающий момент: один удар — и всё изменилось

Ключевым эпизодом встречи стал третий сет при счете 3:3 и брейк-пойнте. Алькарас, отбив мощный бэкхенд Рублёва, нанес фантастический форхенд, который стал решающим в партии. Хотя первый сет Карлос упустил на тай-брейке, во втором он сделал перелом, оформив брейк в восьмом гейме и окончательно завладев инициативой.

«Я всегда говорю: всё зависит от веры в себя. Один розыгрыш может изменить ход всего матча. Нужно быть в игре, сохранять концентрацию. Я знал, что буду играть лучше. В первом сете всё решили буквально пару мячей, и я сказал себе: продолжай, используй каждый шанс. Брейк во втором сете всё перевернул — я стал спокойнее и увереннее», — отметил испанец.

Уверенная статистика и новое достижение

Несмотря на не самую яркую форму в начале турнирного пути (вспомним пятосетовый бой с Фабио Фоньини и проигранный сет Яну-Леннард Штруффу), Алькарас постепенно набрал обороты. Против Рублёва он выглядел почти безупречно: выиграл 82% очков на первой подаче (64 из 78), а также нанес 41 виннер, заметно превзойдя соперника по агрессии и точности.

После этой победы счёт в личных встречах с Рублёвым стал 3:1 в пользу испанца. Причем это была их первая встреча на турнирах Большого шлема. Кроме того, Алькарас продлил свою победную серию против игроков топ-20 до 8 матчей подряд, а в целом на мэйджорах его показатель — 23 победы при 9 поражениях.

Исторический результат и новый вызов

Карлос Алькарас стал всего вторым действующим теннисистом, которому удалось хотя бы по два раза выходить в четвертьфинал на всех четырёх турнирах Grand Slam. Ранее этого достигали Новак Джокович, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Янник Синнер и Кей Нисикори.

Следующим соперником испанца станет представитель Великобритании Кэмерон Норри. В своём матче Норри прошёл чилийца Николаса Харри, сыграв напряжённый пятисетовый поединок. Болельщиков ожидает захватывающая битва за выход в полуфинал.

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