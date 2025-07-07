Манчестер Юнайтед: трансферы и кадровые перемены

После провального сезона, в котором «Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в АПЛ и проиграл финал Лиги Европы, клуб оказался в самой критической точке за последние десятилетия. Последний раз манчестерцы финишировали так низко в 1974 году, что закончилось вылетом во второй дивизион. Теперь же перед «Юнайтед» стоит очевидная задача — перезапуск проекту, который не даёт результат даже при крупных инвестициях. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Финансовые ограничения диктуют условия

Прежняя стратегия «Юнайтед» — лечить провалы трансферами — больше не работает. Клуб сталкивается с необходимостью продавать футболистов, чтобы позволить себе усиление, особенно в условиях жёсткого финансового фэйр-плей. По словам гендиректора Омара Беррады, нужно сбалансировать состав под стиль нового тренера Рубена Аморима, и без продаж ключевых игроков это вряд ли получится.

«МЮ обязан продавать футболистов, чтобы двигаться дальше», — заявил Беррада.

Вратарская линия и оборона: нестабильность и травмы

Одним из главных провалов сезона стала оборона. За весь чемпионат «Юнайтед» использовал 23 разные связки центральных защитников — абсолютный рекорд лиги. Даже молодые Хейвен и Фредриксон временами выглядели уверенно, но им ещё рано доверять основу. Клуб уже подписал 18-летнего левозащитника Диего Леона из парагвайского «Серро Портеньо», но этого недостаточно.

Вратарская позиция вызывает не меньше тревог. Андре Онана, несмотря на отдельные яркие сейвы, допустил 8 результативных ошибок — второй худший результат среди голкиперов топ-5 лиг Европы. Поговаривают о возможном приходе Эмилиано Мартинеса, но сначала нужно продать Онану — на которого пока нет серьёзных претендентов.

Также возможен уход второго вратаря Алтая Байындыра. На его место может прийти молодой Радек Витек, проявивший себя в Австрии. Однако 39-летний Том Хитон явно не рассматривается как опция на долгосрочную перспективу.

Центр поля и фланги: нужны новые идеи

Полузащита «МЮ» требует срочного обновления. В прошлом сезоне Аморим пытался построить центр поля вокруг Фернандеша и Каземиро, но последний явно сдал. Каземиро вошёл в тройку самых медленных опорников АПЛ. Его высокая зарплата мешает продаже, но клуб всё же ищет альтернативу.

Кандидат на усиление — Мануэль Угарте, обладающий нужной мобильностью и дисциплиной, но не столь хорош в работе с мячом. Молодой Кобби Майну перспективен, особенно в атакующих действиях, но слаб в обороне.

На флангах — проблемы с правым крылом. Диогу Далот, хоть и старательный, не обладает нужной скоростью. Зато Амад Диалло стал одним из открытий сезона — лучший по голам с игры (0,62 на 90 минут) среди всех игроков клуба. Его рассматривают даже на роль правого защитника.

Если же «Юнайтед» удастся подписать Брайана Мбемо, правый фланг может быть закрыт.

Атака: нужен стабильный бомбардир

В прошлом сезоне клуб забил всего 44 гола в АПЛ — хуже было лишь в 1973/74. Расмус Хойлунд забил всего 4 мяча, Зиркзе показал себя немного лучше, но всё ещё не дотягивает до уровня топ-клуба. «Юнайтед» срочно нужен центрфорвард, способный решать.

Клуб уже подписал Матеуса Кунью, а также продолжает переговоры по Виктору Осимхену, Уго Экітіке и Виктору Йокерешу. Приход Мбемо и Куньи должен также помочь Хойлунду раскрыться, особенно при более слаженной игре на подступах к штрафной.

Кто может покинуть команду?

Состав «Юнайтед» переполнен игроками, не вписывающимися в стиль Аморима. Гарначо, Антони, Решфорд и Санчо — все они могут уйти. За Гарначо и Антони можно выручить приличные суммы, особенно после удачной аренды бразильца в «Бетисе». Но высокие зарплаты Решфорда и Санчо могут осложнить сделки.

Продажи будут определяющим фактором этого трансферного окна. Вероятно, основные сделки состоятся в последние недели августа. А пока болельщикам остаётся надеяться, что следующий сезон хотя бы не будет хуже предыдущего. Хотя… кто знает?

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