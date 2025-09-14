Сан-Паулу. Ракотоманга Раджаона победила Тджен в финале и выиграла свой дебютный титул

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона стала первой чемпионкой на турнире WTA 250 в Бразилии



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Финал

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (Франция) – Джанис Тджен (Индонезия) 6:3, 6:4

Ракотоманга Раджаона и Тджен сегодня впервые сыграли в решающем матче на уровне Тура. Тиантсоа на пути к своему первому титулу обыграла одну теннисистку из топ-100 рейтинга.

Путь к титулу:

R32: Ана София Санчес (Мексика) 6:4, 4:6, 7:6(7)

R16: Виктория Родригес (Мексика, Q) 7:5, 6:1

QF: Панна Удварди (Венгрия, 8) 6:2, 6:4

SF: Рената Сарасуа (Мексика, 5) 6:3, 6:2

FR: Джанис Тджен (Индонезия) 6:3, 6:4

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона стала первой французской чемпионкой на хардовом турнире WTA с 2022 года, когда Гаролин Гарсия стала чемпионкой на WTA Finals.

По итогам соревнований в Бразилии 19-летняя француженка поднимется более чем на 80 позиций вверх и будет занимать 131-е место. Джанис Тджен приблизится к топ-100 рейтинга, находясь на 103-й строчке.

