Сан-Антонио победил Бруклин, Бостон разгромил Индиану в регулярном чемпионате НБА

Даллас без Дончича разобрался с Финиксом
В ночь на 28 декабря состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- НБА. Регулярный чемпионат
Орландо Мэджик — Нью-Йорк Никс — 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)
Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерз — 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)
Бруклин Нетс — Сан-Антонио Сперс — 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)
Нью-Орлеан Пеликанс — Мемфис Гриззлис — 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)
Хьюстон Рокетс — Миннесота Тимбервулвз — 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)
Денвер Наггетс — Кливленд Кавальерс — 135:149 (38:40, 27:40, 36:36, 34:33)
Финикс Санз — Даллас Маверикс — 89:98 (25:28, 14:27, 25:17, 25:26)
Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз — 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30)