Брисбен. Джокович и Монфис могут встретиться во втором круге, Кириос возвращается в Тур

На соревнованиях АТР 250 в Брисбене состоялась жеребьевка основной сетки



Брисбен, Австралия • 29 декабря – 4 января • хард • $739,945

Действующий чемпион: Григор Димитров (Болгария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Турнир в Брисбене был основан в 2009 году и проходит на открытых хардовых кортах комплекса Queensland Tennis Centre.

• Игры основной сетки стартуют в воскресенье 29 декабря. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 5 января.

• Официальный мяч турнира: Dunlop AO.

• Разница во времени с Киевом: +8 часов.

• Два теннисиста выигрывали титул в Брисбене более одного раза: Энди Маррей (2012, 2013) и Григор Димитров (2017, 2024).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Ринки Хиджиката (Австралия)

Адам Уолтон (Австралия)

Александр Вукич (Австралия)

ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Новак Джокович (Сербия) – Ринки Хиджиката (Австралия)

2. Григор Димитров (Болгария) – “квалифаер”

3. Хольгер Руне (Дания) – Иржи Легечка (Чехия)

4. Фрэнсис Тиафо (США) – Адам Уолтон (Австралия)

5. Себастьян Корда (Австралия) – Артур Казо (Франция)

6. Алехандро Табило (Чили) – “квалифаер”

7. Алексей Попырин (Австралия) – Маттео Арнальди (Италия)

8. Джордан Томпсон (Австралия) – Маттео Берреттини (Италия)

Лидер посева Новак Джокович (№7 АТР) начнет новый сезон матчем против обладателя “wild card” австралийца Ринки Хиджикаты (№73 АТР). 37-летний серб, стремящийся к своему 100-му титулу на уровне тура (сейчас на его счету 98 чемпионских трофеев), впервые с 2009 года выступит на этом турнире ATP 250. Это будет их первая встреча на теннисном корте.

Джокович не выходил на корт после финала на “Мастерсе” в Шанхае в октябре. В случае победы в первом круге, в следующем матче сербский теннисист может встретиться с супругом украинки Элины Свитолиной французом Гаэлем Монфисом, который начнет турнир матчем против “квалифаера”.

Австралиец Ник Кириос вернется в Тур матчем против француза Джованни Мпетши Перрикара, обладателя награды ATP Awards в номинации “Самый прогрессирующий игрок года” в 2024 году. Кириос не участвовал в турнирах ATP с июня 2023 года, когда он выступал в Штутгарте. Австралиец выигрывал турнир в Брисбене в 2018 году и последний раз играл здесь в 2019 году.

Действующий чемпион соревнований болгарин Григор Димитров, также побеждавший в Брисбене в 2017 году, посеян под вторым номером и начнет турнир матчем против “квалифаера.

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $6 580

R2: 25 очков / $10 955

QF: 50 очков / $18 685

SF: 100 очков / $33 055

FR: 165 очков / $56 580

W: 250 очков / $96 985



Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Новак Джокович/Ник Кириос (Сербия/Австралия)

Кристофер О’Коннелл/Джордан Томпсон (Австралия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $1 660

R2: 20 очков / $2 980

QF: 45 очков / $5 450

SF: 90 очков / $9 770

FR: 150 очков / $18 510

W: 250 очков / $35 570



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