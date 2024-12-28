Старый знакомый Аморима. Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере защитника ПСЖ

Тренер и футболист уже работали в “Спортинге”

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"Манчестер Юнайтед" проявляет свой интерес к левому защитнику "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендешу. Об этом сообщает Никого Скира.

Главному тренеру манкунианцев Рубену Амориму нравится игра Мендеша еще со времен "Спортинга". Они вместе работали в лиссабонском клубе в 2020-2021 годах.

В общей сложности Нуну провел под руководством Аморима 47 матчей – это самый большой показатель сотрудничества с одним наставником в карьере молодого защитника.

Медеш – основной защитник ПСЖ. На его счету 16 матчей (2+2) в нынешнем сезоне за парижский клуб.

Нуну перешел во Францию ​​из "Спортинга" в августе 2021 года. Сначала ПСЖ заплатил за годовую аренду 7 млн евро, а следующим летом выкупил контракт игрока за 38 млн евро.

Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 55 млн евро.

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