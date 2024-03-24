Майами. Кис встретится с Рыбакиной в четвёртом круге, Бултер снова победила Аддад Мая

На турнире WTA 1000 в США определились первые участницы матчей 1/8 финала

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мария Саккари (Греция, 8) — Даяна Ястремская (Украина, 28) 7:5, 6:4

Анна Калинская (-, 22) — Елена Остапенко (Латвия, 9) 6:3, 6:1

Мэдисон Кис (США, 17) — Ван Синьюй (Китай) 6:4, 7:6(5)

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) 6:3, 6:7(3), 6:4

Виктория Азаренко (-, 27) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 6:4, 7:5

Кэти Бултер (Великобритания, 24) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 11) 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Грет Миннен (Бельгия, LL) 6:2, 2:6, 6:4

Ангелина Калинина (Украина, 32) — Арина Соболенко (-, 2) 6:4, 1:6, 6:1

Мэдисон Кис, которая проводит второй турнир в этом году, впервые с сентября выиграла два матча подряд. Американка пропускала первые два месяца текущего сезона из-за травмы плеча. Дальше Кис встретится с Еленой Рыбакиной, с которой трижды играла в 2022 году и одержала две победы на харде (Цинциннати, Острава).

Кэти Бултер второй раз за последний месяц встретилась с Беатрис Аддад Мая. В конце февраля британка обыграла бразильскую теннисистку во втором круге турнира WTA 500 в Сан-Диего, где в итоге выиграла титул. Бултер впервые вышла в четвёртый круг турнира WTA 1000, в котором сыграет против Виктории Азаренко (0-0).

Пары соперниц в четвёртом круге (нижняя половина сетки): Саккари — Калинская, Кис — Рыбакина, Азаренко — Бултер, Путинцева — Калинина.

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