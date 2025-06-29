Прогноз на матч Фламенго — Бавария 29 июня

Матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «Баварией» состоится 29 июня в 23:00 по киевскому времени на легендарном Hard Rock Stadium. Это будет первая встреча команд из Бразилии и Германии в рамках турнира, и она обещает быть крайне напряжённой и зрелищной. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Фламенго»: опыт, стабильность и неожиданные сюрпризы

Бразильский гранд подходит к этой игре в отличной форме. В прошлом сезоне команда под руководством Фелипе Луиса завоевала Кубок Бразилии, а в 2025-м пополнила коллекцию трофеев Суперкубком и чемпионским титулом штата. В Серии А и Кубке Либертадорес клуб также демонстрировал уверенную игру, особенно весной.

На турнире Клубного чемпионата мира «Фламенго» начал уверенно — победа 2:0 над «Эсперансом» не стала неожиданностью. А вот следующий матч стал настоящей сенсацией: бразильцы одержали волевую победу над лондонским «Челси» со счётом 3:1, несмотря на то, что соперник доигрывал матч вдесятером. В последнем туре против «Лос-Анджелеса» «Фламенго» уже обеспечил себе первое место и довольствовался ничьей — 1:1, сравняв счёт сразу после пропущенного гола на 84-й минуте.

«Бавария»: возвращение амбиций и форма Кейна

Мюнхенская «Бавария» в прошлом сезоне пережила тяжёлое разочарование — несмотря на рекордный трансфер Харри Кейна, клуб остался без трофеев. Лишь в мае англичанин наконец поднял долгожданную «Серебряную салатницу» — символ чемпионства в Бундеслиге. Однако в Лиге чемпионов мюнхенцы вылетели от «Интера» после поражения на своём поле.

На Клубном чемпионате мира «Бавария» начала ярко — разгром «Окленд Сити» со счётом 10:0 стал самой крупной победой турнира. В следующем матче против «Боки Хуниорс» немцы вырвали победу на 84-й минуте. Но уже в поединке с «Бенфикой» «Бавария» не смогла забить и уступила первое место в группе после единственного пропущенного мяча.

Сравнение команд и прогноз букмекеров

Интересно, что «Фламенго» и «Бавария» до этого момента не встречались в официальных матчах. Это делает игру ещё более непредсказуемой, ведь обе команды обладают яркими исполнителями и высокой мотивацией на международной арене.

Параметр Фламенго Бавария Последняя победа 3:1 vs Челси 1:0 vs Бока Хуниорс Лучший бомбардир Педро (3 гола) Кейн (5 голов) Очки на групповом этапе 7 6 Средний возраст состава 28,1 года 26,4 года

Букмекеры отдают предпочтение немецкой команде. Коэффициент на победу «Баварии» в основное время — 1.68, что делает её фаворитом встречи. Однако недооценивать «Фламенго» не стоит: команда уже доказала, что может преподнести сюрприз даже грандам европейского футбола.

Возможные ключевые игроки и тактические нюансы

Для «Баварии» ключевой фигурой, безусловно, является Харри Кейн. Его голевое чутьё и опыт международных матчей могут стать решающим фактором. Также стоит следить за молодыми талантами, которых активно использует Винсент Компани в своей новой тактической модели.

«Фламенго» же делает ставку на опытных игроков, таких как Жоржиньо и Бруно Энрике. Также бразильцы демонстрируют отличную физическую подготовку, что позволяет им действовать агрессивно даже в концовках матчей. Не исключено, что и в этой встрече они сделают ставку на высокий прессинг и быструю фланговую игру.

Будет ли сенсация?

Несмотря на явное превосходство «Баварии» по составу и опыту, «Фламенго» уже доказал, что может сломать сценарий и удивить зрителей. Матч 29 июня вполне может стать одним из самых интригующих на стадии 1/8 финала.

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