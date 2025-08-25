Украинцы в Лиге 1: история футболистов, оставивших след

Украинский футбол за долгие годы успел произвести немало талантливых игроков, которые оказались на самых крупных футбольных аренах мира. Французская Лига 1 не стала исключением — многие украинцы поиграли в этом чемпионате, и о них стоит вспомнить. Статья расскажет о том, кто из наших соотечественников оставил след в Лиге 1, а также о том, как складывались их карьеры во Франции. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Александр Скоцень и его путь в “Ниццу”

Александр Скоцень стал первым украинским футболистом, который оказал влияние на французский футбол. В начале 40-х он был игроком в киевском «Динамо», но в дальнейшем эмигрировал в Францию. В «Ницце» он провел два сезона, забив 23 гола и помог клубу дойти до полуфинала Кубка. Его карьера в Лиге 1 завершилась до того, как команда стала чемпионом. После этого Скоцень продолжил карьеру в Канаде, а позже работал спортивным журналистом.

Остап Стецькив: жизнь на два фронта

Стецькив и Скоцень вместе играли в клубах «Украина» и «Ницца». Как и его товарищ, Остап был членом ОУН–УПА и пережил многие трудности, включая вынужденную эмиграцию. В Лиге 1 Остап провел несколько сезонов, играя за «Валансьен» и «Лион». Однако карьера футболиста во Франции также завершилась досрочно, и он перебрался в Канаду, где был одним из основателей украинского музея футбола.

Пьер Пшеничный: единственный матч за “Марсель”

Хотя Пьер Пшеничный известен лишь по одному матчу за «Марсель», его имя также вошло в историю Лиги 1. В 1951 году он сыграл за «Олимпик», но, несмотря на это, не смог стать заметной фигурой в клубе. Сегодня его фамилия заняла место среди самых сложных для произношения в Лиге 1. Умер Пьер в 1994 году в возрасте 65 лет.

Заваров и “Нанси”: яркие годы украинца

В 1990 году «Нанси» привезло Заварова, который помог клубу удержаться в Лиге 1 в первом сезоне. Он провел 32 матча и забил 7 голов. Однако в следующем сезоне команда вылетела, а Заваров продолжил карьеру в любительских клубах. Известность ему принесло не только мастерство на поле, но и прозвище “Blette”, что в переводе означает мангольд, символизируя его чувства на поле в сложные моменты.

Павел Яковенко: карьера на фоне травм

В середине 90-х Павел Яковенко переехал в Францию, подписав контракт с «Сошо». Его дебют был успешным: он забил победный гол в матче с «Мецом». Однако из-за травм его карьера во Франции не продлилась долго, и вскоре Яковенко прекратил карьеру в Лиге 1. Это не помешало ему стать важным игроком для клуба на его первые шаги в чемпионате Франции.

Максим Левицкий: история с паспортом

Максим Левицкий, который оказался в «Сент-Этьене», столкнулся с проблемой, когда его паспорт оказался под вопросом. Это привело к многочисленным скандалам и расследованиям, из-за которых «Сент-Этьен» потерял очки и вылетел в Лигу 2. Левицкий также продолжил свою карьеру в России, а позднее попытался вернуть украинское гражданство, что стало темой для обсуждения в футбольных кругах.

Заметный след

Украинские футболисты оставили заметный след в Лиге 1, несмотря на сложности и испытания, с которыми они сталкивались в карьере. Многие из них продолжали борьбу, даже когда обстоятельства были против них, и стали частью истории французского футбола. Эти имена стоят того, чтобы помнить их достижения, и они заслуженно занимают свое место в истории.

