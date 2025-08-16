Connect with us
Футбол

Гвардиола после матча с Вулверхэмптоном: Мне понравилось многое

Гвардиола после матча с Вулверхэмптоном: Мне понравилось многое

    • Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подытожил матч против "Вулверхэмптона".

    Испанский специалист рассказал о сильных сторонах "Манчестер Сити" и похвалил некоторых футболистов.

    "Я доволен результатом и первым таймом. Во втором тайме мы были далеки от того, чего хотим, но это нормально для первой игры.

    Мы много тренировались и сыграли всего два матча — этого недостаточно. Но мне понравилось многое, хотя во втором тайме "Вулверхэмптон" был немного лучше.

    Мы наказали их на переходах из обороны в атаку, потому что у нас невероятная скорость в лице Оскара Бобба, Тейани Рейндерса и Эрлинга Холанда.

    Это оружие, которое мы хотим использовать в этом сезоне, чтобы атаковать быстрее, чем раньше, но в первой игре всегда есть определённая борьба за то, какой будет команда. Здесь всегда сложно. Я очень этим доволен", — сказал Гвардиола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 4:0.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis