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Футбол

Порту – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    • На стадии стыковых матчей Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира встретятся "Порту" и "Рома". Первый матч команды сыграют в Португалии.

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    • Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

    Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    2.65 3.45 2.99 Узнать больше

    Трансляция матча

    Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    В эфире

    Порту - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

    Трансляція матчу Порту – Рома Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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