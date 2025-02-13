Доха. Марта Костюк против Аманды Анисимовой в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня сыграет за выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против американки Аманды Анисимовой пройдет четвертым запуском на Центральном корте (ориентировочное начало в 19:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2025): 219/130

Призовые за карьеру: $5,380,987



Дата рождения: 31/08/2001 (23 года)

Место рождения: Фрихолд, США

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2022 – Melbourne [250]; 2019 – Bogotá)

Высший рейтинг WTA: 21 (21/10/2019)

Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2025): 167/100

Призовые за карьеру: $5,328,739

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H2H: 2-0

2023 | Australian Open (GS) | Хард | R1 | Костюк – 6:3, 6:4

2019 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | QR1 | Костюк – 6:0, 2:6, 6:0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Зейнеп Сонмез (Турция, №95) 6:3, 6:3

R2: [3] Коко Гауфф (США, №3) 6:2, 7:5

QF: Магда Линетт (Польша, №21) 6:4, 6:2

Аманда Анисимова

R1: Виктория Азаренко (-, №30) 6:3, 7:5

R2: Паула Бадоса (Испания, №9) 6:4, 6:3

QF: Лейла Фернандес (Канада, №27) 6:3, 6:0

История на турнире

Марта Костюк – 3/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дохе. Она впервые дошла до четвертьфинала.

Аманда Анисимова – 3/1 | Анисимова также третий раз выступает в Дохе и также впервые дошла до четвертьфинала.

Выступления на харде (на 13/02/2025):

Марта Костюк – 132/79 (5/3 в этом году)

Аманда Анисимова – 106/65 (6/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Аманду Анисимову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,71. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,14 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дохе)

Марта Костюк – 2/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Аманда Анисимова – 3/2

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 250 – 2/1 | Окленд – R1, Хобарт – 1/4 (снялась до матча)

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, В, В, П, В

Аманда Анисимова – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 24/18 | Костюк проведет третий матч против теннисистки из США в этом году: проиграла Эшлин Крюгер (Аделаида) и победила Коко Гауфф (Доха).

Аманда Анисимова – 5/6 | Анисимова сыграет против представительницы Украины впервые с 2023 года. Она проиграла четыре последних таких поединка. Последний раз она выиграла матч против украинки в 2020 году, на этих же кортах в Дохе (против Элины Свитолиной).

• Марта Костюк проведет свой 201-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 107 побед (54%).

• Аманда Анисимова проведет 195-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 117 побед (60%).

• Марта Костюк проведет свой 54-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 24 победы (45%).

• Аманда Анисимова проведет 74-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 43 победы (59%).

• Марта Костюк второй раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000. В прошлом году она дошла до полуфинала на соревнованиях в Индиан-Уэллс.

• Аманда Анисимова четвертый раз сыграет на этой стадии на турнире WTA 1000 и второй раз на харде. В прошлом году она дошла до финала на турнире в Торонто.

Победительница этого матча получит 181 400 долларов США призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая – 83 470 долларов США призовых и 215 рейтинговых очков.

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