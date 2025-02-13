Доха. Марта Костюк против Аманды Анисимовой в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня сыграет за выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе. Поединок против американки Аманды Анисимовой пройдет четвертым запуском на Центральном корте (ориентировочное начало в 19:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2025): 219/130
Призовые за карьеру: $5,380,987
Дата рождения: 31/08/2001 (23 года)
Место рождения: Фрихолд, США
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2022 – Melbourne [250]; 2019 – Bogotá)
Высший рейтинг WTA: 21 (21/10/2019)
Побед/Поражений за карьеру (на 13.02.2025): 167/100
Призовые за карьеру: $5,328,739
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H2H: 2-0
2023 | Australian Open (GS) | Хард | R1 | Костюк – 6:3, 6:4
2019 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | QR1 | Костюк – 6:0, 2:6, 6:0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: [WC] Зейнеп Сонмез (Турция, №95) 6:3, 6:3
R2: [3] Коко Гауфф (США, №3) 6:2, 7:5
QF: Магда Линетт (Польша, №21) 6:4, 6:2
Аманда Анисимова
R1: Виктория Азаренко (-, №30) 6:3, 7:5
R2: Паула Бадоса (Испания, №9) 6:4, 6:3
QF: Лейла Фернандес (Канада, №27) 6:3, 6:0
История на турнире
Марта Костюк – 3/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дохе. Она впервые дошла до четвертьфинала.
Аманда Анисимова – 3/1 | Анисимова также третий раз выступает в Дохе и также впервые дошла до четвертьфинала.
Выступления на харде (на 13/02/2025):
Марта Костюк – 132/79 (5/3 в этом году)
Аманда Анисимова – 106/65 (6/2 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фавориткой матча Аманду Анисимову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,71. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 2,14 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дохе)
Марта Костюк – 2/3
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1
Аманда Анисимова – 3/2
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
WTA 250 – 2/1 | Окленд – R1, Хобарт – 1/4 (снялась до матча)
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – В, В, В, П, В
Аманда Анисимова – В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Марта Костюк – 24/18 | Костюк проведет третий матч против теннисистки из США в этом году: проиграла Эшлин Крюгер (Аделаида) и победила Коко Гауфф (Доха).
Аманда Анисимова – 5/6 | Анисимова сыграет против представительницы Украины впервые с 2023 года. Она проиграла четыре последних таких поединка. Последний раз она выиграла матч против украинки в 2020 году, на этих же кортах в Дохе (против Элины Свитолиной).
• Марта Костюк проведет свой 201-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 107 побед (54%).
• Аманда Анисимова проведет 195-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 117 побед (60%).
• Марта Костюк проведет свой 54-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 24 победы (45%).
• Аманда Анисимова проведет 74-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 43 победы (59%).
• Марта Костюк второй раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000. В прошлом году она дошла до полуфинала на соревнованиях в Индиан-Уэллс.
• Аманда Анисимова четвертый раз сыграет на этой стадии на турнире WTA 1000 и второй раз на харде. В прошлом году она дошла до финала на турнире в Торонто.
Победительница этого матча получит 181 400 долларов США призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая – 83 470 долларов США призовых и 215 рейтинговых очков.
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