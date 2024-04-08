Побил рекорд Джеррарда. Салах установил рекорд результативности на Олд Траффорд

Очередное результативное действие в логове врага

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В матче 32 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ливерпулем" (2:2). Спасательный гол для "мерсисайдцев" на 84-й минуте встречи забил Мохамед Салах.

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Этот мяч стал для египтянина уже шестым на "Олд Траффорд". Как сообщает Opta, Салах установил рекорд результативности на этом стадионе для игрока из команды-соперника "Манчестер Юнайтед".

Предыдущее достижение принадлежало другой легенде "Ливерпуля" Стивену Джеррарду. Он отличился на "Олд Траффорд" пятью точными ударами.

Всего на счету Мохамеда 17 голов и девять ассистов на текущем чемпионате Англии. Он занимает третье место в рейтинге бомбардиров АПЛ, уступая Эрлингу Холанду (19) и Олли Уоткинсу (18).

Сейчас этот сезон наименее результативен в карьере Салаха в "Ливерпуле" в рамках чемпионата. Правда, до конца первенства осталось еще семь туров.

Следующий матч в АПЛ "мерсисайдцы" проведут 14 апреля против "Кристал Пэлас" на "Энфилде".

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