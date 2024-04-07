Богота. Осорио во второй раз стала чемпионкой на домашнем турнире

Камила Осорио выиграла титул на соревнованиях WTA в Колумбии

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Камила Осорио (Колумбия, 6) — Мари Боузкова (Чехия, 1) 6:3, 7:6(5)

Колумбийская теннисистка одержала первую победу в трёх встречах с Боузковой, которой ранее дважды проигрывала на хардовых турнирах. Осорио на пути к титулу в Боготе проиграла только один сет — в четвертьфинале против прошлогодней чемпионки.

Путь к победе:

R32: Марина Стакушич (Канада, Q) 6:4, 6:2

R16: Анка Тодони (Румыния) 7:6(4), 6:4

QF: Татьяна Мария (Германия, 2) 1:6, 6:3, 6:3

SF: Сара Эррани (Италия) 7:6(4), 6:4

FR: Мари Боузкова (Чехия, 1) 6:3, 7:6(5)

Камила Осорио сыграла четвёртый решающий матч на уровне WTA и выиграла второй трофей. Три года назад колумбийка также стала победительницей в Боготе.

За 25-летнюю историю проведения турнира в столице Колумбии Осорио стала четвёртой теннисисткой, которая выиграла здесь одиночный титул два или больше раз. Рекордсменой по количеству трофеев в Боготе является соотечественница Камилы Фабиола Сулуага, которая побеждала четыре раза (1999, 2002, 2003, 2004).

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