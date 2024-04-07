Конопля: Мы могли забивать Движения больше

Против Движения Шахтер провел сильный матч, однако мог надеяться и на более убедительную победу. Кроме того, у львовского клуба хорошие перспективы, а судья выполнил свою работу качественно.

Об этом и другом защитник «оранжево-черных» Ефим Конопля рассказал в эксклюзивном комментарии корреспондентке Чемпиона Соломии Романчук.

⁃ Движение довольно сложная команда, в частности, в плане физической подготовки. Ребята в юном возрасте очень мужественно смотрятся. Как вам было играть против них?

⁃ Действительно, очень хорошая и мощная команда. Они действительно хорошо готовы физически, была сложная игра.

⁃ Как считаете, есть у «желто-черных» потенциал?

⁃ Конечно, что есть. Там очень хорошая середина, защита, приступ. Они все очень молоды, если будут продолжать в этом же духе, то есть большой потенциал.

хороший Квасница, Таллес, который нам убил. Они мне понравились.

⁃ Как Вам сегодняшняя работа главного арбитра?

⁃ В принципе, арбитр работал хорошо, не было спорных моментов, чтобы мы были не согласны. с его решением. Считаю, что он отработал на уровне.

⁃ Шахтер имел еще несколько хороших поводов, чтобы забить, в частности, такой шанс был и у Вас. Довольны ли результатом?

⁃ Конечно, довольны, потому что забрали три очка. Но, действительно, вы правы, мы могли забивать больше.

Раньше на вопрос Чемпиона также ответил главный тренер Шахтера Марино Пушич.

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