Нико Хюлкенберг: У нас просто не было скорости

В Сузуке гонщики Haas F1 не заработали очков – машине не хватало скорости…

Нико Хюлкенберг (11-й): «Не думаю, что мог бы подняться выше десятого места. Ехавший впереди Цунода был в 50 секундах за Хэмилтоном, так что у нас просто не было скорости.

У меня был один хороший старт и один плохой, когда силовая установка переключилась в режим, не позволяющий мотору заглохнуть. После этого темп был неплохим для борьбы в средней группе. Сначала я проехал длинный отрезок на Hard, потом мы провели очень быстрый пит-стоп и смогли показать нашу скорость.

Я позитивно оцениваю этот уик-энд, в гонке всё прошло лучше, чем я ожидал перед стартом. Надеюсь на хороший результат в Китае».

Кевин Магнуссен (13-й): «В какой-то момент я ехал в первой десятке. Я не знал, какую стратегию используют остальные, но полностью выкладывался.

Красные флаги помогли некоторым моим соперникам сменить шины без потери времени, а мне пришлось дважды переходить с Medium на Hard по ходу гонки.

Главное, мы в борьбе. Надеюсь заработать очки в ближайших гонках».

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