Ферстаппен: Не думаю, что мы выйдем на уровень McLaren

По итогам второй тренировки Гран При Абу-Даби оба гонщика Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес более секунды уступили лидеру сессии Ландо Норрису. В команде уверены, что смогут прибавить в субботу, но на борьбу с McLaren за первые позиции особо не рассчитывают.

Макс Ферстаппен (17-й): «Честно говоря, баланс машины оставлял желать лучшего, особенно на входе и в середине поворотов. Из-за этого мне было сложно атаковать в полную силу. Вечером нужно разобраться в причинах.

Я уверен, что мы можем лучше, но я не думаю, что в этот уик-энд мы сможем выйти на уровень McLaren – судя по всему, они очень быстры на этой трассе. Но если мы отыграем пять-шесть десятых, то сможем побороться. В противном случае это будет тяжело сделать».

Серхио Перес (14-й): «Сложный день, поскольку машина не лучшим образом управляется на быстром круге. Нам ещё предстоит над этим поработать. Что касается темпа на длинной дистанции, то он выглядит многообещающим. Мы многое перепробовали, чтобы сделать машину быстрее на одном круге, но пока не нашли работающее решение.

Я не могу сказать, что машина управляется особенно плохо, но она просто медленная на быстром круге, и нам нужно это исправить. Нам нужно продолжать работать, чтобы оставаться конкурентоспособными».

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