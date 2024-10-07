Red Bull и Култхард проводят демозаезды в Йоханнесбурге

В этот уик-энд на южноафриканской трассе Кьялами вновь ревел мотор машины Формулы 1, чего не было уже давно. Но несмотря на все разговоры о возможном возвращении Гран При ЮАР в календарь чемпионата, пока до реализации этого проекта дело не дошло, и появление бригады Red Bull на историческом автодроме объясняется иными причинами.

Дэвид Култхард пилотировал в Кьялами RB7, чемпионскую машину 2011 года, под объективами видеокамер, поскольку в Red Bull снимали новый рекламный фильм в преддверии сегодняшних демонстрационных заездов, которые проходят в Йоханнесбурге.

Пару дней жители этого крупнейшего города Южноафриканской республики могли наблюдать необычное зрелище: вертолёт компании DHL пронёс над крышами эту самую гоночную машину, что тоже неспроста, понятное дело. Можно предположить, что очередная видеоработа кинематографистов Red Bull будет вполне зрелищной, тем более, по информации местного издания CarMag, речь именно о документальном фильме продолжительностью 26 минут, который снимается для Red Bull TV.

А сегодня в Сэндтоне, одном из деловых районов на севере Йоханнесбурга, пройдут демозаезды – собственно, они только что начались и будут продолжаться в течение следующих четырёх часов.

Это уже не первый визит бригады Red Bull в ЮАР, но в 2019 году она устраивала своё гоночное шоу в Кейптауне. Надо полагать, публика его оценила и желает повторения, ведь, по информации организаторов, все 25 тысяч билетов на Red Bull Showrun Joburg были распроданы.

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