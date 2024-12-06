“Таких спортсменов вообще немного”. Элина Свитолина рассказала о том, чья поддержка тронула ее больше всего

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью YouTube каналу Украинской Правды рассказала о том, поддержка какого спортсмена тронула ее больше всего



“Сейчас я вижу, что им уже это не так интересно, что это какой-то такой повседневный момент. Просто спросить, как там моя семья. Но их не очень это волнует, они не очень понимают… Иногда вообще могут спросить, продолжается ли война еще. Это очень больно слышать, потому что зная как моя бабушка, как моя семья в Одессе, что они переживают под обстрелами. Что переживают мои друзья в Харькове. Это очень горячие места. Поэтому когда продолжается война, это прямо нож в сердце для меня…

Чья поддержка меня больше всего тронула? Я очень рада, что первая ракетка мира Ига Швёнтек сделала мероприятие, которое собрало много денег. И где-то год она играла с лентой Украины. Это была такая классная возможность напомнить о войне, что не надо останавливаться и надо продолжать помогать. Это много говорит о человеке, что он чемпион не только на корте, но и вне корта. Таких спортсменов вообще немного. Я не знаю много таких. Но она была и есть очень классным амбассадором, которая тоже пытается использовать свою платформу, чтобы говорить о войне.

Почему таких спортсменов мало? Я думаю, что они не очень хотят лезть в это так же, как и вообще не хотят лезть в политику. А в ассоциации об этом не говорят, и они тоже стараются обходить это стороной. Я думаю, что они не имеют новостей, не понимают, что происходит, и всегда находятся где-то в стороне”.

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