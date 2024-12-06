Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби

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Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота матч против "Эвертона" станет особенным, поскольку он впервые в своей карьере примет участие в мерсисайдском дерби в качестве менеджера одного из клубов.

"Я думаю, что это будет особенный матч не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков, которые завтра будут участвовать в дерби. Быть частью этой исторической игры уже является чем-то особенным, тем более, что эта встреча, вероятно, будет последней на "Гудисон Парк". Это будет приятный опыт, но все зависит от результата. Именно на этом мы больше всего сосредотачиваемся в этой игре".

"Мы должны быть более агрессивными, но не злыми. "Эвертон" умеет угрожать воротам соперника, особенно во время стандартных положений. Поэтому мы не должны дать им возможность получить свой шанс у наших ворот. Мы должны действовать агрессивно, сосредоточенно и разумно", — добавил Слот.