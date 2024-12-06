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Футбол

Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби

Для наставника Ливерпуля этот матч будет особенным

Арне Слот рассказал, что он ожидает от своего первого мерсисайдского дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота матч против "Эвертона" станет особенным, поскольку он впервые в своей карьере примет участие в мерсисайдском дерби в качестве менеджера одного из клубов.

    "Я думаю, что это будет особенный матч не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков, которые завтра будут участвовать в дерби. Быть частью этой исторической игры уже является чем-то особенным, тем более, что эта встреча, вероятно, будет последней на "Гудисон Парк". Это будет приятный опыт, но все зависит от результата. Именно на этом мы больше всего сосредотачиваемся в этой игре".

    "Мы должны быть более агрессивными, но не злыми. "Эвертон" умеет угрожать воротам соперника, особенно во время стандартных положений. Поэтому мы не должны дать им возможность получить свой шанс у наших ворот. Мы должны действовать агрессивно, сосредоточенно и разумно", — добавил Слот.

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    • Напомним, что матч "Эвертон" – "Ливерпуль" состоится уже в эту субботу, 7-го декабря. Начало игры в 14:30 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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