Палмер: У Ferrari проблемы не с машиной

Бывший гонщик и эксперт F1 TV Джолион Палмер считает, что неудачи Ferrari в этом сезоне объясняются не недостаточно быстрой машиной, а работой команды…

Джолион Палмер: «Я по-прежнему считаю, что у Ferrari сейчас машина лучше, чем у Mercedes, но качество их работы по ходу уик-энда оставляет желать лучшего.

В Монце все было более-менее нормально, они финишировали примерно там, где заслуживали, чуть за пределами подиума. Но в Баку Хэмилтон на изношенных мягких шинах попытался обойти соперника во второй части квалификации, а Леклер врезался в барьер в третьей, и они оказались только 10-м и 12-м на стартовой решетке. Это очень далеко от тех результатов, которых позволяла добиться машина. В некоторой степени это характеризует весь текущий сезон для Ferrari.

Впереди Сингапур, где теоретически Ferrari должна победить Mercedes, но я взглянул на прошлогодние результаты и увидел гонщиков Ferrari на девятом и десятом месте. Карлос Сайнс попал в аварию, а Шарль Леклер не показал хорошее время из-за выезда за пределы трассы на втором повороте. Это обычные результаты Ferrari на трассе, где они должны быть быстры.

Сколько раз они теряли очки в гонках, где должны были как минимум попадать в пятерку лучших? Медленные трассы им больше подходят, чем Mercedes, но они должны воплотить это преимущество в результат».

