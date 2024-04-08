Неудачный уик-энд для Williams

Неудачно прошла гонка в Сузуке для Williams. Логан Сарджент финишировал последним, а Алекс Элбон сошёл с дистанции…

Логан Сарджент (17-й): «После второго пит-стопа я отчаянно пытался догнать группу гонщиков, ехавших впереди, заехал на поребрик и вылетел с трассы.

До этого всё складывалось неплохо. Мы выбрали смелую стратегию, решив проехать два отрезка на Hard. Думаю, она бы сработала, но на круге, когда мы планировали сменить шины, все решили заехать на пит-лейн, и вместо того, чтобы отыграть несколько мест, мы их потеряли.

Если бы всё пошло по плану, гонка сложилась бы совсем по-другому. Тем не менее, мы пытались адаптироваться, ещё раз заехав в боксы, и могли добиться достойного результата, но я допустил ту небольшую ошибку».

Алекс Элбон (сход): «Я не слишком удачно стартовал, но шины Soft обеспечивали хорошее сцепление с трассой на входе во второй поворот. Вероятно, Даниэль Риккардо просто меня не видел. Я попытался отступить, но не смог сместиться достаточно быстро, в итоге всё закончилось аварией.

В целом, уик-энд получился неудачным. Удар при аварии не был сильным, но машина зацепила барьер из шин, остановившись очень быстро и резко. Мы оценим повреждения и подготовим машину к Китаю».

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