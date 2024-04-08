Колос и Металлист 1925 года сыграли вничью в 23 туре УПЛ

Фото: УПЛ

Ковалевский Колосс в домашнем матче сыграл вничью с харьковским Металлистом 2025 в 23 туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.</Игра завершилась со счетом – 1:1.

Единственный мяч в первом тайме забил форвард хозяев Рангел. Павел Ореховский навесил с левого фланга, а бразилец точно пробил головой.

Счет сравнил нападающий гостей Андрей Борячук. Он нанес мощный удар примерно с 20-25 метров, мяч влетел под перекладину. Почти попал в «двятку».

Заключительные минуты встречи были нервными – футболисты получили много желтых карт.

Украинская Премьер-лига по футболу, 23 тур Ковалевка, 7 апреля Колос (Ковалевка) – Металлист-1925 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — 23' Рангел, 1:1 — 47' Борячук

Предупреждение: Рангел 24', Ореховский 74', Черноморец 75 ', Обинайя 89'

Колосс: Фесюн – Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Цуриков, Ореховский (Великан, 82), Богданов (Милько, 71), Топалов (Демченко, 82) – Рангел (Ильин, 71), Паулаускас (Безбородько, 68).

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков (Гармаш, 85), Имереков, Фарина, Капинус – Габелок, Юрченко (Обинайя, 85), Дмитренко, Борячук (Безуглый, 73) – Юсов, Сидоров.

Обзор

Колос занимает 9 строчку, а Металлист 25 – 15 место в тернирной таблице.

Напомним, в первом матче дня Черноморец у большинства выиграл у Александрии.

В воскресенье, 7 апреля, в центральной встрече тура победителя будут определять Шахтер и Движение.

Накануне Вересс разгромно победил Оболонь.

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