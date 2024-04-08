Монте-Карло. Музетти победил прошлогоднего полуфиналиста Фритца, Чорич разгромил Бублика

Итоги первого игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия) — Тэйлор Фритц (США, 13) 6:4, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Доминик Кепфер (Германия) 7:6(2), 4:6, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан) 6:1, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Себастиан Баэс (Аргентина) 1:6, 7:6(3), 6:2

Лоренцо Музетти впервые за три матча сумел обыграть Тэйлора Фритца (теннисисты впервые встретились на грунте), который в прошлом году дошел в Монте-Карло до полуфинала. Победа над 13-й ракеткой мира стала для итальянца самой рейтинговой в этом году и второй в матчах против игроков топ-20. Во втором круге Лоренцо Музетти сыграет против победителя французского дерби Артур Фис — Адриан Маннарино.

Борна Чорич победил Александра Бублика впервые за четыре их личные встречи. В этом году хорват проиграл казахстанскому теннисисту на турнирах в Монпелье (финал) и Роттердаме. Чорич впервые с 2019 года прошел во второй круг на турнире в Монте-Карло и сыграет дальше против Яна-Леннарда Штруффа, которому проиграл в этом году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс (общий счет их противостояния 4-2 в пользу немецкого теннисиста).

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