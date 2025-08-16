Первый номер драфта-2025 подписал контракт с клубом НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Шефер

Клуб НХЛ Нью-Йорк Айлендерс объявил о контракте с защитником Мэттью Шефером, которого на минувшем драфте выбрали под первым номером.

Игрок получил контракт на три года. Ожидается, что канадский хоккеист сразу получит возможность дебютировать в Лиге уже на старте нового чемпионата.

17-летний Шефер из-за серьезной травмы в прошлом сезоне провел лишь 17 матчей, однако в течение года оставался топ-проспектом в рейтингах скаутов.

Первый матч сезона Айлендерс проведут против Питтсбурга 9 октября.

