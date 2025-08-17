Бельско-Бяла (М15). Белинский сыграет в финале, Орлов потерпел поражение в четырехчасовом полуфинале, упустив преимущество в решающем сете

Украинские теннисисты провели полуфинальные поединки на турнире ITF М15 в Польше



Вячеслав Белинский (№436 АТР), получивший первый номер посева, в полуфинале нанес поражение третьему сеяному, теннисисту из ЮАР Алеку Бекли (№538 АТР) – 6:4, 6:1. Украинец провел на корте 80 минут, сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-поинта соперника.

21-летний Вячеслав Белинский 14-й раз в карьере сыграет в финале турнира ITF в одиночном разряде (шестой раз в этом году) и будет бороться за свой 9-й титул (четвертый в этом сезоне).

К сожалению, в другом полуфинале потерпел поражение украинец Владислав Орлов (№572 АТР). За четыре часа он уступил второму сеяному Петеру Файте (№518 АТР) из Венгрии – 7:6(8), 5:7, 6:7(4). В решающем сете Орлов лидировал 4:1, но не смог удержать свое преимущество. Украинский теннисист сделал три брейка и проиграл четыре гейма на своей подаче.

Отметим, что позднее сегодня Владислав Орлов сыграет в Бельско-Бяла в финале соревнований в парном разряде.

btu.org.ua