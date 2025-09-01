Ига Швёнтек: “При счете 1:5 легко запаниковать, но в этот раз я оставалась спокойной и открытой к решениям”

Польская теннисистка прокомментировала камбэк в третьем круге на Открытом чемпионате США



Вторая ракетка мира одержала победу в матче против “нейтральной” Анны Калинской, совершив камбэк в первом сете, в котором уступала со счетом 1:5. Полька пятый год подряд вышла в четвертый круг турнира в Нью-Йорке.

– Ига, ваши впечатления от матча?

– Это точно был непростой матч, особенно учитывая начало. Я рада, что смогла вернуться в игру и начать действовать лучше, потому что на старте сделала несколько ошибок, которых очень хотелось избежать. Анна сыграла великолепно, поэтому я счастлива, что смогла сохранить позитив и решать проблемы уже по ходу.

– На старте вы уступали со счетом 1:5. Что помогло изменить ход сета?

– Я чувствовала, что играю неплохо, но иногда пыталась слишком быстро закрыть розыгрыш, и мяч вылетает за пределы корта. Поэтому поняла, что не нужно кардинально что-то менять, а просто сохранять больший запас в игре, избегать лишних рисков. Сконцентрировалась на двух технических моментах и постепенно это начало приносить результат. Я перестала ошибаться, а ей стали труднее даваться удары. Когда счет сравнялся, я уже почувствовала, что могу побороться за сет.

– Как вам удалось оставаться спокойной в такой ситуации?

– Бывает, что на корте вообще не знаешь, что делать дальше, и сегодня тоже были такие моменты. Мне помогла команда, которая меня поддерживала. Но главное – осознание, что другого варианта нет: нужно просто держать мяч в игре, не рисковать и ждать шансов. При счете 1:5 легко запаниковать, но в этот раз я оставалась спокойной и открытой к решениям. Думаю, это было ключом к победе.

– Ваша первая подача работала не лучшим образом – только около 36% попаданий. Это ощущалось во время игры?

– Честно, я даже не заметила этого процента. Уже после матча мне сказали об этом. Иногда действительно чувствовала, что слишком рисковала, пытаясь выбрать идеальное место для подачи. С одной стороны, нужно играть безопасно, но с другой – слишком простую подачу соперница сразу использует. Я пыталась найти баланс, но, наверное, хорошо, что во время матча я даже не знала статистики (улыбается).

За выход в четвертьфинал Швёнтек сыграет против “нейтральной” Екатерины Александровой (счет их встреч – 4:2 в пользу польки).



Фото: Getty Images.

