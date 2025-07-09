Отставка Хорнера не повлияет на планы Ford

В 2026 году Red Bull Racing перейдёт на силовые установки собственного производства, разработанные совместно с компанией Ford.

Одним из инициаторов этого проекта был Кристиан Хорнер, и сегодня в Ford подтвердили, что его увольнение не повлияет на планы компании.

«Компания Ford выражает благодарность Кристиану Хорнеру за его сотрудничество и преданность программе Red Bull Ford Powertrains, – говорится в коротком сообщении. – Мы продолжаем с нетерпением ждать возвращения на стартовую решётку Формулы 1 в 2026 году».

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