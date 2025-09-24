Комбинезон Шумахера продан почти за 100 тысяч евро

Один из гоночных комбинезонов Михаэля Шумахера, который семикратный чемпион мира носил в 2000 году, продан на аукционе почти за 100 тысяч евро.

Речь о комбинезоне, в котором Шумахер выступил на Гран При Венгрии. Победу в той гонке одержал Мика Хаккинен, а Шумахер финишировал вторым почти в восьми секундах позади. На аукцион комбинезон был продан за внушительную сумму – 95 650 евро.

Другой лот, тоже комбинезон Шумахера, но 1995 года в составе Benetton, ушёл с молотка за 61 360 евро. Кроме того, нового обладателя нашла реплика гоночного шлема немецкого гонщика образца 2003 года с автографом на визоре – 11 250 евро.

Аукцион состоялся в дни Гран При Италии в ложе имени Михаэля Шумахера при поддержке аукционного дома Bonhams, а значительная часть собранных средств была перечислена в фонд Keep Fighting Foundation, основанной семьей семикратного чемпиона мира.

