Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBC и WBO Александр Усик поделился мыслями о своем следующем бое против Даниеля Дюбуа.

– Люди называли Дюбуа в прошлом боксером, который сдается, из-за поражений от Джойса и от тебя. Есть ли у него страх?

– Думаю да, страх есть. Возможно, дело в том, что он еще молодой боксер. Боюсь ли я его? Да, но у меня есть свой страх.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua