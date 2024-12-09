Изменил мнение. Промоутер Джошуа дал прогноз на бой Усика и Фьюри

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Промоутер Эдди Хирн, который ранее отдавал предпочтение Александру Усику в реванше с Тайсоном Фьюри, теперь стал на сторону британца.

«Если Фьюри побеждает Усика, а я немного меняю свое мнение и начинаю склоняться к тому, что он победит, тогда будет открыт путь к большому поединку против Джошуа».

«Все этого хотят. Наибольший поединок в боксе. Уэмбли или Саудовская Аравия», – сказал Хирн.

При этом Джошуа, проиграв Даниэлю Дюбуа, потерял шанс завоевать титул IBF и сейчас находится без титулов супертяжелого веса.

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sport.ua