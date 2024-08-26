Усик назвал украинского профи-боксера, который может себя проявить

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

Известный украинский супертяжеловес Александр Усик назвал украинского профессионального боксера, который может себя проявить:

«Я думаю, что это может быть Даниэль Лапин. Он боксирует сейчас в весовой категории 81 кг. У него есть два пояса – WBA Intercontinental и IBF Intercontinental тоже вроде бы есть. Молодой парень. Будем смотреть кто у нас дальше будет желать боксировать по профи.

Меня нет в украинском боксе. Я являюсь самостоятельной единицей, которая представляет Украину как профессиональный боксер. Но я самостоятельная единица. Это мой заработок, и я так зарабатываю себе на жизнь. Но сейчас мне интересно работать с боксом, развивать его, потому что я сам оттуда и знаю, как это все работает, какая нужна помощь».

Ранее стало известно, что Александр Усик посетил богослужение в церкви московского патриархата.

sport.ua