Алонсо считает Ferrari фаворитами Гран При Италии

Ландо Норрис одержал уверенную победу в Зандфорте, опередив на финише Макса Ферстаппена на 22,9 секунды и Шарля Леклера на 25,4 секунды. Однако уже на предстоящем Гран При Италии расстановка сил изменится. Такое мнение высказал Фернандо Алонсо, назвавший Ferrari фаворитами этапа в Монце.

«Если говорить о четырёх ведущих командах, то только у Mercedes чередуются подъёмы и спады, тогда как McLaren, Red Bull и Ferrari претендуют на подиум каждый уик-энд, – поделился мнением Фернандо Алонсо после финиша Гран При Нидерландов. – Например, Ferrari будут фаворитами следующих двух гонок.

В прошлом году мы видели скорость Ferrari в Монце и Сингапуре, в этом году Леклер уже выиграл в Монако. Я считаю, что Ferrari будут фаворитами».

Говоря о скорости Aston Martin, Алонсо заявил: «Даже одно заработанное очко в Зандфорте – слишком много, учитывая гоночный темп. Но мы хорошо провели квалификацию, и я стартовал седьмым, что позволило заработать одно очко.

Команда должна прибавить, поскольку мы уже провели несколько гонок, в которых было сложно бороться с некоторыми командами средней группы. Необходимо понять, с чем это связано, и стать лучше».

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