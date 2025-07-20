Баснословная рекордная сумма. Сколько заработал Усик за бой против Дюбуа?

Коллаж Sport.ua

19 июля в Лондоне на Уэмбли состоялось большое шоу бокса.

Украинский боксер Александр Усик в главном поединке вечера отправил в нокаут британца Даниеля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

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По информации NewsBet 365, Усик заработал за бой с Дюбуа 132 миллиона долларов. Для Александра это рекордный гонорар в карьере.

Дюбуа за это поражение получил 71 миллион долларов. Для британского боксера это также самые большие призовые в карьере.

Усик провел 24 бой в карьере. На счету украинского чемпиона ноль поражений на профессиональном ринге. Александр является трехкратным абсолютом (в двух весовых категориях).

Единственный в истории: Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира

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