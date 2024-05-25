Як Джа Морант виглядає після тривалої відсутності? З’явилося відео його гри після травми

У мережі з'явилося нове відео гри Джа Моранта, який пропустив майже весь сезон-2023/24. Спочатку гравець «Мемфіса» за демонстрацію зброї в прямому ефірі, а потім, зігравши лише кілька матчів після повернення, вибув до кінця сезону через травму плеча. Баскетболістові навіть довелося робити операцію.

Схоже, що відновлення після неї проходить успішно. Джа вже грає у баскетбол, забиваючи кидки у звичному для себе стилі:

Чекаєте на повернення Моранта на майданчик вже у наступному сезоні?

Фото: Brandon Dill/AP

ua.tribuna.com