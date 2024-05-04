Стюарды не стали наказывать Mercedes

Стюарды Гран При Майами не стали наказывать команду Mercedes за нарушение правил работы на пит-лейн во время второй части квалификации к спринту.

Стюарды получили информацию от директора гонки о том, что некоторые механики Mercedes работали с машиной без шлемов, нарушая статью 34.13 спортивного регламента. Но стюарды установили, что Mercedes была не единственной командой, в которой некоторые механики работали без шлемов и защитных очков, «либо на месте проведения пит-стопа, либо в непосредственной близости» к нему.

Стюарды отметили, что подъем машины и установка вентиляторов для охлаждения тормозов без шлемов и средств защиты глаз «кажется устоявшейся практикой».

Приняв это во внимание, стюарды посчитали, что «наказание одной команды, хотя почти все команды потенциально могли в той или иной форме нарушать эту статью, не послужит полезной цели».

Они не предприняли никаких действий, но попросили FIA рассмотреть вопрос о внесения изменений либо в текущие методы проведения квалификации, либо в правила.

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