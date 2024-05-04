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Футбол

Кудровка-Нива сыграет с Ингульцем, Эпицентр примет Полтаву: расписание матчей Первой лиги

В субботу, 4 мая, состоятся шесть матчей второго этапа чемпионата Украины в Первой лиге.

В частности, в чемпионской группе Кудровка-Нива сыграет с Ингульцем, Эпицентр примет Полтаву, а Мариуполь приедет в Прикарпатье. Также Чернигов проведет матч с Буковиной, Диназ дома сыграет с тернопольской Нивой, а Хуст будет противостоять Горняку-Спорт в группе «Выбывание».

Расписание матчей Первой лиги

Группа «Чемпионская»:

  • 13:00 Эпицентр — СК Полтава
  • 14:00 Кудровка-Нива — Ингулец
  • 14:30 Прикарпатье — ФСК Мариуполь

    • Группа «Выбывание»:

  • 12:00 Чернигов — Буковина
  • 12:30 Вышгородский диназ — Нива Тернополь
  • 13:30 Горняк-Спорт — Хуст

    • Прямые трансляции поединков будут доступны на YouTube-канале ПФЛ.

    Раньше Карпаты минимально победили Полтаву и досрочно вышли в Украинскую Премьер-лигу.

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    • champion.com.ua

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