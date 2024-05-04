Кудровка-Нива сыграет с Ингульцем, Эпицентр примет Полтаву: расписание матчей Первой лиги

В субботу, 4 мая, состоятся шесть матчей второго этапа чемпионата Украины в Первой лиге.
В частности, в чемпионской группе Кудровка-Нива сыграет с Ингульцем, Эпицентр примет Полтаву, а Мариуполь приедет в Прикарпатье. Также Чернигов проведет матч с Буковиной, Диназ дома сыграет с тернопольской Нивой, а Хуст будет противостоять Горняку-Спорт в группе «Выбывание».
Расписание матчей Первой лиги
Группа «Чемпионская»:
Группа «Выбывание»:
Прямые трансляции поединков будут доступны на YouTube-канале ПФЛ.
Раньше Карпаты минимально победили Полтаву и досрочно вышли в Украинскую Премьер-лигу.