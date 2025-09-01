Итоги 4-го тура УПЛ: победы, драмы и падение Ротаня

Четвертый тур Украинской Премьер-лиги подарил болельщикам множество эмоций, неожиданных развязок и драматичных моментов. В центре внимания оказались уверенная победа «Динамо» и «Шахтера», кризис «Полесья» под руководством Руслана Ротаня, а также зрелищная ничья «Карпат» против дебютанта турнира. Футболисты продемонстрировали как яркие голы, так и досадные ошибки, а тренеры – всю палитру эмоций, которые сопровождают старт сезона. Обозреватели выделяют несколько ключевых событий тура, которые заслуживают отдельного внимания. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Разгром и неожиданный ассист

Одним из самых результативных матчей стала встреча «Зари» и «Полтавы». Подопечные Виктора Скрипника праздновали юбилей своего тренера – 80-й матч у руля команды – и не оставили шансов новичку элиты. Легко создавая моменты и столь же уверенно их реализуя, «Заря» разгромила соперника, позволив тому лишь гол престижа. Особого упоминания заслуживает голкипер Никита Турбаевский, который отметился редким для вратаря ассистом: его дальний выброс помог Артему Слесарю забить. Такой момент стал украшением всего тура и еще раз показал, что футбол всегда хранит место неожиданностям.

Драма во Львове и героическая ничья

«Карпаты» и «Кудровка» выдали настоящую драму, которая держала в напряжении зрителей до последних минут. Уже на третьей минуте львовяне пропустили, а вскоре остались в меньшинстве после удаления Бабогло. Дебютант Премьер-лиги забил второй мяч и, казалось, обеспечил себе победу. Но команда Лупашко проявила характер: сначала отквитала один гол, а на пятой компенсированной минуте центрбек Педросо точным ударом с 35 метров подарил «Карпатам» ничью. Это противостояние стало образцом воли до конца и вошло в список лучших матчей тура.

Дубли, автоголы и промахи

Тур запомнился сразу несколькими дублями. Егор Твердохлиб из «Кривбасса» отличился голом с углового и реализованным пенальти, а капитан «Динамо» Виталий Буяльский дважды поразил ворота «Полесья» – сначала с 11-метровой отметки, затем в игре. Но не обошлось без ошибок: автогол Степана Григоращука стал решающим в матче «Колоса» и «Эпицентра». А в Черкассах Беннетт из ЛНЗ умудрился не попасть по пустым воротам, что в итоге дорого обошлось его команде – поражение от «Вереса» 0:2. Эти эпизоды напомнили, что футбол строится не только на мастерстве, но и на концентрации.

Центральный матч тура и ошибки вратарей

Главной афишей тура было противостояние «Динамо» и «Полесья». Киевляне пропустили первыми, но быстро переломили ход встречи и разгромили соперника со счетом 4:1. Эта победа стала символом реабилитации Александра Шовковского, которого критиковали за еврокубковые неудачи. Но на внутренней арене «Динамо» показало класс. В то же время вратари стали главными антигероями тура: Олег Кудрик из «Полесья» подарил гол Герреро, а Никита Шевченко из «Александрии» не удержал легкий мяч, позволив сопернику забить.

Кризис «Полесья» и тренерские вопросы

Руслан Ротань оказался под давлением после шестого поражения подряд. Его команда «Полесье» снова уступила и продолжает падение в таблице. Всего под руководством Ротаня «волки» проиграли семь из десяти матчей, что вызывает серьезные вопросы у руководства клуба и болельщиков. Если тенденция не изменится, будущее тренера окажется под угрозой. Ситуация демонстрирует, что Премьер-лига не прощает ошибок и требует стабильности от команд, претендующих на высокие места.

Итоги тура и ключевые тенденции

Тур ознаменовался множеством событий:

зрелищные драмы и спасенные ничьи («Карпаты» – «Кудровка»);

дубль Буяльского и успех «Динамо» в центральном матче;

автогол, ставший роковым для «Эпицентра»;

кризис «Полесья» и давление на Ротаня.

Каждый матч показал, что даже фавориты могут оступиться, а дебютанты способны удивлять. Тур стал богатым на эмоции, подарив болельщикам яркие голы, курьезные ошибки и неожиданные развязки.

Чемпионат набирает обороты

Четвертый тур УПЛ стал подтверждением того, что чемпионат Украины набирает зрелищности и напряженности. Борьба за лидерство продолжается, «Шахтер» и «Динамо» набирают очки, а середняки и дебютанты подбрасывают сюжеты для драматичных историй. Ошибки вратарей, дубль Буяльского, героизм «Карпат» и кризис «Полесья» – все это делает лигу по-настоящему непредсказуемой. Впереди еще много матчей, которые, без сомнения, подарят новые повороты.

