"Аталанта" отклонила предложение саудовского клуба по своему результативному форварду.

По информации от журналиста Альфредо Педуллы для издания Football Italia, бергамаски пока не согласились продать Матео Ретеги в "Аль-Кадисию", получив предложение в размере 53 миллионов евро. Руководство итальянского клуба хочет заработать не менее 60 миллионов евро за продажу 26-летнего нападающего сборной Италии.

Отмечается, что Ретеги получил контракта предложение на 20 миллионов евро за сезон, которое может заставить его сменить команду уже этим летом. В ближайшее время клубы должны продолжить переговоры.

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Летом 2024 года Матео Ретеги присоединился к "Аталанте" за 20 миллионов евро из "Дженоа". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах чемпионата Италии.

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